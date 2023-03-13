Kuzey Kore’de ‘Kim Jong Un’ krizi… Hepsi görevden alındı! Kurşuna dizilecek!

Dış dünyaya en kapalı ülke olarak bilinen Kuzey Kore’de ‘Kim Jong Un’ krizi yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın internet erişimine ulaşamadığı ülkede bu yasaktan muaf olan bir ajanın yaptığı arama onu idam mangası ile karşı karşıya getirdi.

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve ‘gizemli’ ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin son derece kısıtlı olduğu ülkede sadece küçük bir zümre dış Dünya ile bağlantı kurabiliyor.

Bu ayrıcalığa sahip olan Büro 10’da görev alan ajanların ‘Kim Jong Un’ araması ise ülkede adeta krize neden oldu.