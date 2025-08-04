KURŞUN GEÇİRMEZ AHŞAP SUPERWOOD TANITILDI!

ABD merkezli InventWood şirketi, inşaat ve savunma sanayisinde devrim yaratabilecek yeni bir malzeme geliştirdi. “Superwood” adı verilen bu özel ahşap, laboratuvar testlerinde çelikten daha güçlü olduğu ve mermilere karşı dayanıklılık gösterdiği kanıtlandı.

ÜRETİM SÜRECİ: KİMYASAL ARITMA VE YOĞUN SIKIŞTIRMA

Superwood’un üretiminde, doğal ahşap önce kimyasal işlemle lignin maddesinden arındırılıyor. Ardından yüksek basınçla sıkıştırılarak hacmi yaklaşık %80 oranında azaltılıyor. Bu işlem, malzemeye olağanüstü bir yoğunluk ve dayanıklılık kazandırıyor.

YAPI VE SAVUNMA SANAYİSİNE YENİ BİR ALTERNATİF

Kurşun geçirmez özellikleri sayesinde Superwood’un askeri sığınaklar, güvenlik duvarları ve dış cephe kaplamaları gibi alanlarda kullanılması planlanıyor. Ayrıca, estetik görünümüyle mimari projelerde de tercih edilebilir.

YANGINA VE ZARARLI BÖCEKLERE DAYANIKLI

Ocak ayında Los Angeles’ta meydana gelen orman yangınlarının ardından ahşap yapı malzemelerine yönelik endişeler artmıştı. Ancak InventWood, Superwood’un yangına dayanıklı olduğunu ve odun yiyen böceklere karşı direnç gösterdiğini belirtiyor.