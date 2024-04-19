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Külliye’deki ‘40 danışmanla’ ilgili dikkat çeken iddia!

Külliye’deki ‘40 danışmanla’ ilgili dikkat çeken iddia!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 11:28
31 Mart’taki yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekili ve adaylarının “ıstakoz” ve “Maldivler” görüntüleriyle AK Parti’nin gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda 40 civarındaki danışmanın ‘ne iş yaptığı’ daha sık sorulmaya başlandığı iddia edildi.

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