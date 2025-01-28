Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye Sert Yanıt: “Sandıkla Evine Gönderilmeli”

Ekrem İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye Sert Yanıt: “Sandıkla Evine Göndermek Zamanı Geldi”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert bir yanıt verdi. İmamoğlu, Bahçeli’ye yönelik olarak, “Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollamak zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye Tepki: “Sandıkla Evine Gönderilmeli”

İstanbul’da gerçekleştirilen İSKİ Küçükçekmece Çevre Projesi’nin Temel Atma Töreni’nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sert bir cevap verdi. İmamoğlu, “Onun için açık ve net söylüyorum. Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollamak zamanı gelmiştir. Bu çok net. Kol kola yürüdüğümüzde milletimize kendimizi ifade ettiğimizde insanımızla başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da biliyorum. Ve biz bunun en güzel, en değerli ispatını da söylediğim gibi İstanbul’da 2019’dan beri, bütün Türkiye’ye hatta dünyaya ilham olacak şekilde demokrasi ve hukuk mücadelesi vererek halkıyla birlikte neler başarabildiğini göstermiş, ispat etmiş bir toplumuz.” dedi.

Devlet Bahçeli’nin Eleştirileri Ne Olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak sert açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, İmamoğlu’nun Saraçhane’de düzenlediği “Turpun Büyüğü” adlı basın toplantısını eleştirerek, “Bu şahsa tavsiyem, siyasetten, yargıdan, toplumun her kesiminden ülkeyi ayağa kaldırabilecek destekçileri olduğuna inanıyorsa sade bir vatandaş olmayı tercih ederek sonuçlarına katlanması ve açıkça meydana çıkmasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, ayrıca İmamoğlu’na, “İmamoğlu kendine güveniyorsa, yüz bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir” demişti.

Siyasi Gerilim Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu ve Devlet Bahçeli arasındaki gerilim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden sonra daha da derinleşmişti. İmamoğlu’nun verdiği yanıt, siyasi arenada dikkatleri üzerine çekerken, Bahçeli’nin açıklamaları da İmamoğlu ve destekçilerini hedef almasıyla tartışmaları alevlendirdi.

KAYNAK:habermerkezi.com