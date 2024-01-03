Koyun sürüsü trafiği kilitledi kuyruğun sonu gelmedi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir koyun sürüsü çevre yoluna çıkarak sürücülerin tepkisine neden oldu.Yüzlerce koyundan oluşan sürü, çobanın kontrolünden çıkarak aniden çevre yoluna daldı. Bu durum neredeyse bir kaza yaşanmasına sebep olabilecekken, sürücülerin dikkati sayesinde kaza önlenmiş olsa da trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, yaşanan bu duruma büyük bir isyan gösterirken, yol üzerinde kalan koyunların bir süre sonra alandan ayrılmasıyla trafik normale döndü.

Olayın ardından trafik akışının normale dönmesiyle birlikte, sürücüler yaşanan bu ani ve beklenmedik durum nedeniyle büyük bir stres yaşadı. Koyun sürüsünün aniden yola çıkması, bölgedeki sürücüler arasında tedirginlik yarattı ve trafikte ciddi bir yoğunluğa sebep oldu.