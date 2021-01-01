Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Koronavirüs için Alınması Muhtemel Yeni Önlemler Neler Olacak?

Koronavirüs için Alınması Muhtemel Yeni Önlemler Neler Olacak?
3 views
07 Ocak 2022 - 15:16

Koronavirüs için Alınması Muhtemel Yeni Önlemler Neler Olacak?

Omicron varyantı ile vaka sayılarının rekora koşuyor olması endişe yaratmaya devam ediyor. Bu duruma göre yeni önlemlerin alınması gündemde.

Koronavirüs için Alınması Muhtemel Yeni Önlemler Neler Olacak?

Corona virüs pandemisi Omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı Covid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de  yeni önlemler ve yol haritası konuşulmaya başlandı.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre rakamların daha da yükselmesi halinde restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde.

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile hızla artan vaka sayalarının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

ALINMASI GÜNDEMDE OLAN ÖNLEMLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50’ye düşürülmesi bulunuyor.

OKUL VE ÜNİVERSİTELER

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar GelecekKılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar Gelecek
Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni olduÜnlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu
Erdoğan Yine Tarih Verdi: Milli Uçağımız 2023’te GöklerdeErdoğan Yine Tarih Verdi: Milli Uçağımız 2023’te Göklerde
Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin ÖnündeBütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu Açıklaması: Suçlamalar Asılsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki Süreçte Daha Büyük Zamlar Gelecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kazakistan’da gerilim tırmanıyor… Cumhurbaşkanı Tokayev’den ‘uyarı yapmadan ateş açın’ emri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan Yine Tarih Verdi: Milli Uçağımız 2023’te Göklerde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bütün Anketlerin Ortalaması Çıktı: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin Önünde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüs için Alınması Muhtemel Yeni Önlemler Neler Olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merkez Bankası 17 Aralık’taki Müdahalenin Ne Kadar Olduğunu Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelin Adayı Naz Mila’nın Bakirelik Açıklaması Yine Beyinleri Yaktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli’nin kızı aşka geldi! Deren Talu sevgilisiyle peş peşe poz verdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü model Ve oyuncu Meral Kaplan dijital bir derginin yayın yönetmeni olduOcak 7, 2022-4:37 pm
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş AçıkladıOcak 6, 2022-3:20 pm
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzOcak 6, 2022-3:05 pm
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !