KKTC’DE ÖĞRETMENLER GREVE GİTTİ!

KKTC’de öğretmenler sendikası, ortaokullarda başörtüsü serbestliği ve din dersi saatlerinin fazlalığı nedeniyle greve gitti. Lefkoşa’daki Atatürk Meslek Lisesi’nde düzenlenen uyarı grevi ve basın açıklamasında öğretmenler, “Kıbrıs laiktir, laik kalacak” ve “Geçit yok” yazılı dövizler taşıdı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, iki okulda süren “Disiplin Tüzüğü dayatmasına” karşı mücadelelerinin devam ettiğini belirterek eğitimde gericileştirmeye karşı olduklarını vurguladı. Eylem, Türkiye’de dini derslerin artırılması ve evrim teorisinin çıkarılması gibi uygulamaların Kuzey Kıbrıs’ta da hayata geçirilmeye çalışıldığını iddia etti ve “İlahiyat Koleji’ndeki ders saatleri, Suudi Arabistan’daki şeriat müfredatını bile aşmış durumda. Toplumu cinsiyet temelinde bölmenin hedeflendiği her adıma karşıyız” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, siyasal İslam’ın bölgeyi ne hale getirdiğine dikkat çekerek, “Biz eğitimde laik, demokratik ve Atatürk ilkelerine bağlı bir eğitimin nasıl olması gerektiğini sizden öğrenmedik. Bugün Orta Doğu’da siyasal İslam’ın borazanlığı yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, Bakanlık tarafından çocukların eğitim hakkının çalındığını belirterek, “Yaratılmak istenen gerici ortamı, öğretmenlerin aydınlık yüzleriyle dağıtmak için mücadele ediyoruz” dedi.