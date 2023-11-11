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Kızılcık Şerbeti’nden 10 Kasım’a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! ‘Tüylerim diken diken’

Kızılcık Şerbeti’nden 10 Kasım’a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! ‘Tüylerim diken diken’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Kasım 2023 - 13:17
Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile yine gündem oldu. Bu hafta 38. bölümü ile ekrana gelen Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bölümdeki Atatürk sahneleriyle büyük beğeni topladı. Sevilen diziye sosyal medyadan adeta beğeni yağdı.
Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 1

Kızılcık Şerbeti 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. vefat yıldönümü sahneleri ile sosyal medyada gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 2

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizinin yeni bölümü oldukça beğenildi.
Her hafta cuma günü ekrana gelen ve reytinglerde Yalı Çapkını ile yarışan Kızılcık Şerbeti, adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 3

‘SAHNENİN GÜZELLİĞİNE BAK’
Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Serkan Tınmaz, Feyza Civelek ve Aliye Uzunatağan ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 4

Dizinin bu akşam yayınlanan 38. bölümü 10 Kasım’a denk gelmesi sebebiyle merakla bekleniyordu.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 5

Cumhuriyetin 100. yılına özel sahneleriyle de büyük beğeni toplayan dizinin 10 Kasım sahneleri de büyük beğeni topladı.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 6

Kıvılcım’ın kızı Çimen ve kardeşi Alev ile Dolmabahçe Sarayı’na yürümek için yola çıktığı sahneye annelerinin sözleri damga vurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 7

Sönmez Hanım’ın kızlarına ‘Bugün 10 Kasım. Atamızın ölüm yıl dönümü. Hiç unutulur mu o?’ demesi ve sonrasında saat 09:05’te yolda olan insanların araçlarından inerek ya da oldukları yerde saygı duruşuna geçmeleri büyük beğeni topladı.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 8

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan sahneler için ‘Tüylerim diken diken’, ‘Bir kez daha gurur duydum bu diziyle’, ‘ Bunlar nasıl güzel sahneler’,

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 9

‘Milli şuur dediklerinden’, ‘Daha önce hiç böyle güzel bir sahne izlememiştim’, ‘Sahnenin güzelliğine bak’ gibi yorumlar yapıldı.

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Kızılcık Şerbeti'nden 10 Kasım'a özel sahne! O anlar büyük beğeni topladı! 'Tüylerim diken diken' - Sayfa 10

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