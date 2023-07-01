Kimlikle seyahat edebilirsiniz! İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler…

O ülkelere kimlikle seyahat edebilirsiniz. Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler listesi güncellendi. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz yalnızca pasaportla, kapıda vize uygulaması ve kimlikle gidebileceği ülkeler listesi…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlikle seyahat edilebilecek ülkeler listesi güncellendi. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler hangileri?
İşte Türk vatandaşlarının kapıda vize veya vizesiz gidebildiği ülkeler…
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
GÜRCİSTAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC’ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
UKRAYNA
Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır.
ANDORRA
90 gün vizesiz
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
BOSNA HERSEK
Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandı.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz.
ARJANTİN
90 gün vizesiz
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz
BAHAMALAR
240 gün vizesiz
BAHREYN
30 gün vizesiz, kapıda vize uygulaması…
BARBADOS
180 gün vizesiz
BELARUS
30 gün vizesiz
BELİZE
90 gün vizesiz
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 gün vizesiz.
BOLİVYA
90 gün vizesiz
BOTSVANA
90 gün vizesiz.
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz.
BRUNEİ
30 gün vizesiz.
COOK ADALARI
31 gün vizesiz.
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz, kapıda vize…
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda “ülkeye giriş” formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan “turist kartı” alınması gerekmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz.
EL SALVADOR
90 gün vizesiz.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz.
FAS
90 gün vizesiz.
FİJİ
90 gün vizesiz
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz.
FİLİPİNLER
30 gün vizesiz
FİLİSTİN
30 gün vizesiz. Filistin’e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
GUATEMALA
90 gün vizesiz.
GÜNEY AFRİKA
30 gün vizesiz.
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz.
HAİTİ
90 gün vizesiz.
HONDURAS
90 gün vizesiz.
HONG KONG
90 gün vizesiz.
IRAK
10 gün vizesiz.
İRAN
90 gün vizesiz.
JAMAİKA
90 gün vizesiz.
JAPONYA
90 gün vizesiz.
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz, kapıda vize….
KARADAĞ
90 gün vizesiz.
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz.
KENYA
90 gün vizesiz.
KIRGIZİSTAN
30 gün vizesiz.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOMOR ADALARI
90 gün vizesiz, sınır kapısında vize
KOSTA RİKA
30 gün vizesiz.
KUVEYT
90 gün vizesiz, sınır kapısında vize…
LÜBNAN
90 gün vizesiz.
MADAGASKAR
30 gün vizesiz, kapıda vize…
MAKAU
30 gün vizesiz.
KUZEY MAKEDONYA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MALDİVLER
30 gün vizesiz, kapıda vize…
MALEZYA
90 gün vizesiz.
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MEKSİKA
180 gün vizesiz.
MISIR
Dışişleri Bakanlığı ‘Mısır’a gidecek vatandaşlarımız bundan böyle sınır kapılarında vizelerini alabileceklerdir’ dedi.
MOĞOLİSTAN
30 gün vizesiz.
NEPAL
90 gün vizesiz,kapıda vize…
NİKARAGUA
90 gün vizesiz.
NİUE
30 gün vizesiz.
ÖZBEKİSTAN
30 gün vizesiz.
PALAU
30 gün vizesiz, sınır kapısında vize
PANAMA
180 gün vizesiz.
PARAGUAY
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
PERU
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAO TOME VE PRINCIPE
15 gün için vizesiz
SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAINT LUCIA
42 gün vizesiz.
SAINT VINCENT VE GRENADINLER
30 gün vizesiz.
SENEGAL
Online vize
SEYŞELLER
90 gün vizesiz.
ŞİLİ
90 gün vizesiz.
SRİ LANKA
30 gün vizesiz, kapıda vize…
SOLOMON ADALARI
90 gün vizesiz.
SİNGAPUR
30 gün vizesiz.
SVAZİLAND
30 gün vizesiz.
TACİKİSTAN
60 gün vizesiz, kapıda vize
TAYLAND
30 gün vizesiz.
TANZANYA
90 gün vizesiz.
TAYVAN
30 gün vizesiz, kapıda vize
TOGO
Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı’nda vize alınabiliyor.
UMMAN
Sınır kapısında 30 günlük vize
VENEZUELA
90 gün vizesiz
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