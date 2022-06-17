Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında çok sert sözler! “Ne yaptığı belli değil, senin gözüne mi bakacağız”

BAKAN NEBATİ’YE SERT ELEŞTİRİ

“Bir tane adam getirip koymuşlar Hazine’nin başına. Ne yaptığı belli değil. Dön bir süt fiyatlarına bak, salatalık domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberi yok. Ne söylediği belli değil. Hep bak diyor. Gözüne mi bakacağız boyuna mı bakacağız endamına mı bakacağız? Dünyanın haberi yok. Sen git bir benzin fiyatlarına bak, marketteki gıda fiyatlarına bak.”“KREDİ FAİZLERİ SIFIRLANACAK”

“Bu zamlar milleti perişan etti. Biz 6 lider bir araya geldik ve kamuoyuna bir açıklamada bulunduk. İlk yapacağımız iş bütün verileri millete sunmak. Seçimden sonra ekonomiyi bilen insanlara hasar tespiti yaptıracağız.””Merkez Bankası başına liyakatlı birini getireceğiz, fiyat istikrarını sağlayacağız. Strateji ve planlama örgütü kuracağız. İlk bir hafta içerisinde çiftçinin kredisinin faizlerini sıfırlayacağız. Ortak söylememiz 6 ayda insanlar rahatlayacak.”ERKEN SEÇİM VE ERDOĞAN’IN 3. KEZ ADAYLIĞI

Büyük ihtimalle erken seçim olacak. Ülkeyi yönetemiyorlar. Erdoğan’ın bu sorunları çözme şansı yok. En erken tarihte seçim diyoruz. Yarın seçim olsa bile hazırsız. Bütün vatandaşlarım bunu bilsin. Millet masası olarak hazırız. Benim taşıdığım kaygıları 6’lı masadaki herkes taşıyor.Seçim zamanında olursa Erdoğan’ın aday olmaması lazım. Anayasa açık. O nedenle büyük bir ihtimalle erken seçim olacak. Bu gerçeği Erdoğan da biliyor herkes biliyor.