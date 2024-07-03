Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
03 Temmuz 2024 - 16:21

Ankara Sincan’da 3 gündür devam eden Sinan Ateş cinayetine ilişkin CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ortak basın açıklamasında bulundu.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ortak basın açıklamasında konuştu.

Bir buçuk yıldır bekledikleri mahkemenin sonunda başladığını söyleyen Ayşe Ateş, “Büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor” dedi.

Yaşananları siyasi adi bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıldığını ifade eden Ateş, “Hepimizin şahitlik ettiği gibi Ülkü Ocakları taraftarlarının, yer yer MHP MYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular” diye konuştu.

Ateş şöyle konuştu: “Burada bu görülen tablo içler acısı. Yargılanan ne yargılanan kim ben bunu gerçekten anlamış değilim. Kurulan kumpas bunların başına geçirilecek. Devletin adil yüzüyle karşılaşacaklar. Bir set çekmişler o setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar, kurdukları her oyun her alçaklık onların başına geçecek.

Bugünkü tavır da dünkü tavır da davanın üzerindeki siyasi baskının ve karanlığın bir göstergesi.”

“CİNAYET SİYASİ BİR CİNAYETTİR”

“Adalet arayan, mağdur bir kadını dinlediniz” diyerek konuşmasına başlayan Ateş, “Elini kaybeden bir anneyi dinlediniz. Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil adli bir olaymış gibi algı yürütülmek isteniyor. Olay açık ve net ifade edelim. Olay siyasidir. Cinayet siyasi bir cinayettir” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Bir annenin bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama sonunda gördüğümüz birbirleriyle anlaşan neleri konuşacaklarını önceden konuşan bir yapıyla bir anlayışla karşı karşıyayız. Hiç kimse endişe etmesin bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybeder.

Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı adalet konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Ayşe Ateş’in davası 83 milyonun davasıdır. Bu dava bir adalet davasıdır.”

grjskutxuaamsoq.jpeg

grjsktewiae0bbq.jpeg

1720003810983-j.jpg

2-9-seak.webp

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit ettiSinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktıİşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı
Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!
İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!
Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi ve tetikçisi İsmail Saymaz’ı tehdit etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İşte meslek meslek zamlı maşlar ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş’ten ortak açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kabine’deki değişiklik iki bakanla sınırlı kalmayacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’den siyasi partilere ‘milli mutabakat’ çağrısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel’den son dakika erken seçim çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gönül Yazar, Bülent Ersoy ile ‘erkekken…’ deyip ilişkisini anlattı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da mesai isyanı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
PKK’lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Avusturya maçının yıldızı Merih Demiral için UEFA’dan soruşturma!Temmuz 3, 2024-4:30 pm
Arda Güler’e övgü: ‘Harika gecenin paşası’Temmuz 3, 2024-1:08 pm
EURO 2024’te çeyrek final eşleşmeleri belli olduTemmuz 3, 2024-11:18 am
Türkiye 1964’ten bu yana eleme maçında 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11’de yer veren ilk ülke olduTemmuz 3, 2024-11:04 am
Avusturya maçında iki gol atan Merih Demiral, ‘Maçın Oyuncusu’ ödülünü aldıTemmuz 3, 2024-11:01 am
Milli futbolcularımızdan kötü haberTemmuz 3, 2024-10:57 am
Cenk Tosun’un sözleri yeniden gündemde! “Şimdi intikam zamanı”Temmuz 3, 2024-10:54 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !