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Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama! ‘Durumu çok ağır…’

Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında açıklama! ‘Durumu çok ağır…’
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13 Temmuz 2022 - 16:00

‘Felaket Tellalı’ olarak nam salan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta gazeteci Hıncal Uluç’un son durumu hakkında bilgi verdi. Usta gazeteci için dua isteyen Akay, Uluç’un bugüne kadar yaşadığı sağlık problemlerini de açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki usta gazeteci Hıncal Uluç’un, kısa süre sonra entübe edildiği öğrenilmişti. Doktorlarından Hıncal Uluç’un hastalığı hakkında bir açıklama gelmezken, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Hıncal Uluç’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İşte Hıncal Uluç’un daha önce 10’a yakın ameliyat geçirdiğini açıklayan Onur Akay’ın, kendi internet sitesinde kaleme aldığı o yazı:

“Usta Gazeteci Hıncal Uluç, Ortaköy’ü çok sever ve sürekli yakın dostu rahmetli Ertekin’in cafesinde otururdu. Bende Ortaköylü olduğum için zaman zaman orada sohbet ederdik. Bir sohbet ortamında ise kendi ağzından yaşadığı sağlık problemlerini de dinlemiştim.

BİR BÖBREĞİNİ KAYBETMİŞTİ! ŞİMDİ DE DİĞER BÖBREĞİ…

Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alındı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Şimdi ise diğer böbreği iflas etti ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. Şimdi akciğerlerinde de büyük bir problem olduğunu öğrendiğim usta gazetecimizin durumu çok çok ağır ve dualarınızı esirgemeyin.

39 KİLOYA DÜŞMÜŞTÜ

10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç’un, daha önce deforme olan böbreği vücudu zehirlemeye başladığı için, 9,5 saat süren bir ameliyatla alınmıştı. Tam kurtuldum derken bu defa kalın bağırsakta fistül meydana gelmiş ve tüm bağırsağının iltihaplandığı anlaşılmış ve iki aşamalı çok zor bir ameliyat geçirmiş ve 1 yıl hastanede yatmıştı ve o dönem verilen kanlardan bir de sarılık geçirip 39 kiloya düşünce, kimse kurtulacağını düşünmüyordu ama kurtulmuştu.

2009 yılında ise üç boyun omuru dejenere olmuştu ve 9 saat süren ameliyatla o üç omur alınarak, yerine titanyumdan yapay omurlar konmuştu.

AMERİKAN SİGORTASINA RAĞMEN…

Uluç, Amerikalı eşi Holly’nin yaptırdığı Amerikan sigortasıyla, dünyanın en ünlü hastanesinde hiçbir ücret ödemeden ameliyat olabilirdi.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti ise Uluç’a, “Dünyada en iyi hastane, en iyi operatör nerdeyse bul, seni oraya gönderelim.” demişti.

“ATAMIN İZİNDEN…”

Ama Hıncal Uluç bu teklifleri geri çevirmiş, “Atamın izinden kendimi Türk doktorlarına emanet ettim.” demişti.

Türk doktorlarına çok güvenir ve 83 yaşına gelmesini Türk doktorlarının sağladığını söylerdi.

Doktorlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırken, onlara karşı şiddete hayır diyor, Hıncal Uluç’a da acil şifalar diliyorum.”

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