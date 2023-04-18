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Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan şaşkınlık yaratan sözler! “Uzaylılar üzerimde deney yaptı”

Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan şaşkınlık yaratan sözler! “Uzaylılar üzerimde deney yaptı”
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18 Nisan 2023 - 13:33
Daha önce yaptığı açıklamalarda uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Kayahan’ın kızı Beste Açar, katıldığı canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını söyledi. Enerjiyle insanın her şeyi yapabileceğini söyleyen Açar, “Benim verdiğim enerji eğitimde göz rengini değiştirenler oluyor” dedi.
Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 1

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan’ın şarkıcı kızı Beste Açar, konuk olduğu 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 2

“UZAY ARACINA BİNDİM, ÜZERİMDE DENEYLER YAPTILAR”

Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deneyler yapıldığını söyleyen Beste Açar, “Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirdim. Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı. Sonrasında da eve geri getirildim.

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 3

Bu durumu babamla paylaşmıştım. Babam bunlara çok açık ve ileri görüşlü bir insandı. Daha sonra birkaç kez daha aynısını yaşadım. Dünyada bunu yaşayan çok insan var. Orada o varlıkları gördüm. Çok uzun boylu ve griydiler. Ten ve deriden daha farklılardı. Orada hissettiğiniz koşulsuz bir sevgi bağı. Çok korkunç değil. Seçildiğiniz için de teşekkür ediyorsunuz. Katıldığım eğitimlerden ve eğitmenlerden öğrendiklerimden sonra yaşadığım şeyin rüya olmadığını anladım” dedi.

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 4

“ENERJİYLE BURNUNU VE GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRENLER OLUYOR”

İstediği insanla iletişim kurabildiğini ve enerjiyle her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Açar, sözlerine şöyle devam etti:

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 5

“İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun ki iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, göz altı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün. Kaynak sizsiniz.

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 6

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 7

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 8

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 9

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 10

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Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan şaşkınlık yaratan sözler! "Uzaylılar üzerimde deney yaptı" - Sayfa 11

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