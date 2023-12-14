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Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Aralık 2023 - 17:07
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık şimdi de eski kocası Tolga Akış ile yeni erkek arkadaşı Ali Can Ayyıldız ile bir mekanda eğlenmesiyle çok konuşuldu.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girmiş ancak ünlü çift bir yılı dolduramadan boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 2

Şimdilerde Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşayan Zeynep Bastık Arnavutköy’de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı.

Yeni yıl kutlamasında ünlü şarkının eski eşi ve yeni sevgilisinin bir arada olması dikkat çekti.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 3

Mekan önünde MuhabirOnline muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca “Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları” karşılığını verdi.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 4

Şarkıcının bu açıklaması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için ‘Bu kadar modern olmak istemiyorum’, ‘Bu nasıl bir rahatlık’, ‘Dünyanın çivisi çıkmış’, ‘Herşeyi normalleştirmeye devam edin’ gibi yorumlar yapıldı.

Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 5
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 6
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 7
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 8
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 9
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 10
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 11
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 12
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 13
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 14
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 15
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 16
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 17
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 18
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 19
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 20
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 21
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 22
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 23
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 24
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 25
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 26
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 27
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 28
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 29
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 30
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 31
Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı: Açıklaması çok konuşulur - Sayfa 32
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