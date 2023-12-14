Eski eşi ve yeni sevgilisiyle parti yaptı

Şarkıcının bu açıklaması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için ‘Bu kadar modern olmak istemiyorum’, ‘Bu nasıl bir rahatlık’, ‘Dünyanın çivisi çıkmış’, ‘Herşeyi normalleştirmeye devam edin’ gibi yorumlar yapıldı.