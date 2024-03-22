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Kahreden görüntüler yayınlandı

Kahreden görüntüler yayınlandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mart 2024 - 11:00
Tekirdağ’ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle, bir TIR’ın yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Minibüsün ne kadar hızlı olduğu detayı dikkatlerden kaçmadı.

Tekirdağ‘ın Saray ilçesinde bulunan Çukuryurt kavşağında TIR ile minibüsün çarpıştı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saray’dan Çerkezköy istikametine giden TIR, Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLMİŞ

Saray ilçesi Çukuryut Mahallesi Çayla Kavşağı’nda meydana gelen kaza, bölgedeki güvenlik kamerası ile minibüs içindeki bir kamera tarafından kaydedildi.

Minibüs içindeki görüntülerde; Çerkezköy ilçesi yönüne giden minibüs, kavşağa geldiğinde kendisine yanan yeşil ışıkta devam ettiği, sonrasında ise kavşaktan çıkan TIR ile çarpıştığı görüldü.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yol kenarına savrularak devrildi.

Kazada ölenlerin kimlikleri de belirlenmeye çalışılırken Saray ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınan 11 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazada 5 yolcu hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

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BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Kürşat Akça’nın kullandığı TIR ile Mehmet Karaca’nın kullandığı yolcu minibüsünün çarpıştığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç, sosyal medya paylaşımda, “Tekirdağ’ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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