Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kahramanmaraş’ta deprem yardımlarını satan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta deprem yardımlarını satan 4 kişi tutuklandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
25 Eylül 2024 - 14:54

Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi’nde meydana gelen olayda, depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı..

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazın açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezinden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde duyumlar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan operasyonlarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon TL olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyonlarda 8 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fitch’ten Türkiye açıklaması: Faiz indirimine işaret edildiFitch’ten Türkiye açıklaması: Faiz indirimine işaret edildi
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren düzenleme yoldaMilyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren düzenleme yolda
İzmir’deki depremlerle ilgili yeni araştırma!İzmir’deki depremlerle ilgili yeni araştırma!
Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda iki izmarit bulunduNarin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda iki izmarit bulundu
İhmaller zinciri! Şeyda polisin katili imza vermemişİhmaller zinciri! Şeyda polisin katili imza vermemiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Katar’dan Türkiye’ye yeni yatırım hazırlığı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geceler uzuyor saatler geri alınacak mı? Yine o tartışma başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta deprem yardımlarını satan 4 kişi tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD başkanlık yarışında son anket! Trump ve Harris arasındaki fark 1’e düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fitch’ten Türkiye açıklaması: Faiz indirimine işaret edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren düzenleme yolda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lübnan’da İsrail’in saldırıları nedeniyle yarım milyon kişi yerinden oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Mermerci evdeki hayvanlarıyla yatakta poz verdi! “Sahiplenmeye devam edeceğiz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahu Tuğba’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir’deki depremlerle ilgili yeni araştırma!Eylül 25, 2024-12:24 pm
Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı öldüren zanlının annesi: Keşke ben ölseydimEylül 24, 2024-1:39 pm
İsrail’in Lübnan planı ne?Eylül 24, 2024-12:28 pm
Fenomen Kübra Aykut intihar etti! Veda mektubu ortaya çıktıEylül 24, 2024-12:25 pm
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybettiEylül 24, 2024-10:02 am
Şeyda polisi şehit eden suç makinesi nasıl dışarıda?Eylül 24, 2024-9:50 am
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildiEylül 23, 2024-3:38 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !