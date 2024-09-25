Kahramanmaraş’ta deprem yardımlarını satan 4 kişi tutuklandı

Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi’nde meydana gelen olayda, depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı..

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazın açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok sayıda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: