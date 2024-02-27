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KADINLARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK GİYİM YANLIŞLARI

KADINLARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK GİYİM YANLIŞLARI
Asil Çağıl
Asil Çağıl( asilcagil@haberkonseyi.com )
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27 Şubat 2024 - 15:39
Yerine göre giyinmemek
Şık bir partiye salaş bir pantolonla, bir sokak festivaline gece kıyafetiyle katılamazsınız. Bu en basit görgü kuralıdır. Eğer rahatlığınızın ön planda olacağı bir aktiviteye katılıyorsanız, kıyafetinizi buna göre seçmeye özen gösterin.
Yaşına göre giyinmemek
Eğer yaşınız 30 ve üzeriyse kamuflaj desenli kıyafetlerinizi hemen gardırobunuzun derinliklerine gömün ya da yeğeninize verin. Çünkü onlar gerçekten gençler için.
Tonları tutturamamak
Renk uyumu konusunda takıntılı olabilirsiniz ama eğer tonları tutturamayacaksınız, boş ver .Bugünlerde bütün modacılar renk uyumunun çok demode olduğunu söylüyor. Renk uyumundan çok daha önemli detaylar var…
Sadece tayt giymek
Taytlar birkaç sezondur çok moda ama eğer bacaklarına yeterince güvenmiyorsanız, asla taytı tek başına giymeyin. Uzun tunikler ve topuklu çizmelerle çok daha çekici görünebileceğiniz hale getirin.
Beyaz çizme asla alınmayacaklardan
Modanın duayenleri beyaz; topuklu çizmelerin bir kadını bayağılaştırmaktan başka bir işe yaramadığını söylüyor. Siz de  onlara kulak verin ve eğer böyle bir çizmeniz varsa, hemen ondan vazgeçmenin yollarını bulun.
Vücutla orantısız aksesuar kullanmak
Eğer gereğinden fazla kiloluysanız, küçük bir sırt çantası yerine daha büyük omuz çantalarını tercih etmelisiniz. Böylece fazla kilolarınızı da kamufle  edebilirsiniz.
Tek bir aksesuarla şık olacağını sanmak
Şıklık bir bütündür ve bunu asla tek bir aksesuarla sağlanamaz. Eğer her tarafınız dökülüyorsa, sadece çok trendy bir çanta veya ayakkabı giyerek kendinizi asla kurtaramazsınız.
Abartılı giyim
Eğer kış aylarını karın aylarca erimediği bir yerde geçirmiyorsanız, asla böyle bir bota ihtiyacınız olmayacak. Özellikle de metropollerde! Havanın her daim değiştiği bahar aylarında daha makul kıyafetler giyerek komik görünme ihtimalini sıfırlayabilirsiniz..
Kilolu olduğu halde beyaz pantolon giymek
Dünyanın en riskli kıyafeti beyaz pantolondur. Pantolonunuz önden gayet şık görünebilir ama ya arkadan?
Vücuduna göre giyinmek önemlidir. Bir moda kurbanı olmak  istemiyorsanız, kıyafet alışverişi yaparken çok iyi düşünün. Kabinde giydiğiniz parçaların her birini ayrı ayrı inceleyin, vücuduna yakışıp yakışmadığına bakın ve öyle  alın. Popo kısmı taşlanmış jean pantolonlar moda olsa da bunun ancak çok formda birine yakışacağını unutmayın.
Düşük bel Jean kabusu
Düşük bel pantolonlar giymenizde bir sakınca yok. Moda giy diyor, markalar onu üretiyor ancak yan yağlarınız ya da göbeğiniz pantolondan fırlıyorsa bu tip pantolonları giymekten kaçının. Bedeninize uygun olmayan her türlü pantolon sizi kötü gösterir.
Kaçık çorapla dolaşmak
Kaçık çorapla dolaşmak kadının tüm zarafetini  bir anda yok edebiliyor. Bu yüzden yanınızda yedek çorap taşımak hayat kurtaran önemli bir detaydır.
Kalitesiz kumaşlar seçmemeye dikkat edin
Kıyafeti denediniz çok beğendiniz, üzerinizde çok güzel durdu. Ama satın almak için yeterli değil. Kumaş ve dikiş kalitesi çok önemlidir. Üzerinize seçeceğiniz kıyafet ucuz durmamalı, sizi terletmemeli ya da  yıkamada boyası akmamalı.
Reklam tabelası gibi algılanmayın
Son olarak, pahalı bir markadan ürün aldığınızda üzerindeki logo ne kadar büyükse verdiğiniz paraya o kadar değer diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Markanın temsilcisi gibi görünmeyin, satın aldığınız ürünlerin modeline ve kalitesine bakın, eğer yeterince kaliteliyse zaten kendini gösterir.
Açık ayakkabı ya da terlik bakımsız ayaklar
Bir kadının asla yapmaması gereken hatalardan biridir. Bakımsız ayaklarda dünyanın en güzel ayakkabısını da alsanız ya da en şık kıyafetini de giyseniz  şık olamazsınız. Eğer ayaklarınıza güvenmiyorsanız açık ayakkabı satın almayı çok tercih etmeyin.
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KADINLARIN YAPTIĞI EN BÜYÜK GİYİM YANLIŞLARI
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