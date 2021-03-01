Kabil’den Akın Akın Kaçıyorlar !

TALİBAN’DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı’nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.