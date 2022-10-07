Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Japonya’dan Rusya’ya ek yaptırım kararı

Japonya’dan Rusya’ya ek yaptırım kararı
2 views
07 Ekim 2022 - 15:22

Japonya’da hükümet, Moskova’nın Ukrayna’daki 4 bölgeyi tek taraflı olarak ilhak etme kararı almasının ardından ilhak kararı ile ilişkisi bulunan 81 kişi ve 9 kuruluşun daha mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ilhakına ilişkin kararnameyi resmen imzalamasının yankıları sürerken, Japonya’dan Rusya’ya ek Yaptırım kararı geldi. Japonya’da hükümet, Moskova’nın ilhak kararı ile ilişkisi bulunan 81 kişi ve 9 kuruluşun daha mal varlıklarının dondurulmasını onayladı. Kararın ilhaktan doğrudan sorumlu olan Ukrayna’nın doğusu ve güneyindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri kuruluşları kapsadığı öğrenildi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Seiji Kihara, Rusya’nın “referandum” ve “birleşme” olarak nitelediği eylemlerin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Ülkesinin söz konusu tutumundan ötürü Rusya’yı kınadığını ifade eden Kihara, Moskova’nın statükoyu tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine göz yummayacaklarını da sözlerine ekledi. Kihara, Japonya’nın Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımlar konusunda diğer G7 ülkeleri ve küresel camia ile işbirliğine devam edeceğini de bir kez daha yineledi.

İLK YAPTIRIM DEĞİL

Daha önce birçok Rus kişi ve kuruluşun varlıklarını dondurma kararı alan ve Ukrayna’ya insani destek sağlayan Japonya hükümeti, Rusya’dan kömür ithalatını da aşamalı olarak durduracağını açıklamıştı. Japonya, ayrıca Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan savaş mağdurlarına kapılarını açmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika… Cemevleri için yeni adımlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladıSon dakika… Cemevleri için yeni adımlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
Bakan Nebati ‘enflasyonda düşüş’ için tarih verdi! Aralık ayından itibaren…Bakan Nebati ‘enflasyonda düşüş’ için tarih verdi! Aralık ayından itibaren…
Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler’e ‘düğün takıları’ sorusu!Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler’e ‘düğün takıları’ sorusu!
Ankara’da 3 yeni metro hattı için ihale sözleşmesi imzalandıAnkara’da 3 yeni metro hattı için ihale sözleşmesi imzalandı
Zafer Partisi’nde istifa depremi!Zafer Partisi’nde istifa depremi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’u terk edip İzmir’de yeni bir hayat kurmuştu… Değişimin böylesi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Japonya’dan Rusya’ya ek yaptırım kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Cemevleri için yeni adımlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
modacısı yüzünden bir birlerine girdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Nebati ‘enflasyonda düşüş’ için tarih verdi! Aralık ayından itibaren…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘anayasa’ tepkisi! “Zorbasın, yasakçısın, gaddarsın”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bensu’ya bir haller oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler’e ‘düğün takıları’ sorusu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara’nın paylaşımı yürek hoplattı… Taraftarlar beğeni yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Icardi krizi büyüyor! Tazminat ödenecek…
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !