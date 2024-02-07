Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İzmir’de 2.5 milyarlık vurgun operasyonu! Sedat Ocakçı’ya gözaltı kararı

İzmir’de 2.5 milyarlık vurgun operasyonu! Sedat Ocakçı’ya gözaltı kararı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
07 Şubat 2024 - 13:02

İzmir’de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem bölgesinde yürütülen yatırımlara ilişkin rapor yayımlandı!Deprem bölgesinde yürütülen yatırımlara ilişkin rapor yayımlandı!
Sabancı ailesinin mirasçısı hissesini satışa çıkardı! Sahibinden satılık Atlı Köşk…Sabancı ailesinin mirasçısı hissesini satışa çıkardı! Sahibinden satılık Atlı Köşk…
Engin Günaydın’dan şoke eden itiraf: ‘Ahlaksız teklifler alıyorum’Engin Günaydın’dan şoke eden itiraf: ‘Ahlaksız teklifler alıyorum’
ÖSYM duyurdu: YDS/1 başvuruları başladı!ÖSYM duyurdu: YDS/1 başvuruları başladı!
Gümrük Muhafaza ekiplerinden lüks otomobil operasyonGümrük Muhafaza ekiplerinden lüks otomobil operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamza Dağ’ın afişleri tartışma konusu oldu! ‘Bu arkadaş hangi partinin adayı?..’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya, Erdoğan ile Putin görüşmesine kilitlendi! İşte masadaki konular…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de 2.5 milyarlık vurgun operasyonu! Sedat Ocakçı’ya gözaltı kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hamas, esir takasına olumlu yanıt verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem bölgesinde yürütülen yatırımlara ilişkin rapor yayımlandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı ailesinin mirasçısı hissesini satışa çıkardı! Sahibinden satılık Atlı Köşk…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Filistinli kaynaklar: Hamas 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi kabul etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Celal Şengör’ün dayısı iki ünlü markanın kurucusu çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engin Günaydın’dan şoke eden itiraf: ‘Ahlaksız teklifler alıyorum’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen, sette olay çıkardı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Bor şeker halka arz oluyorŞubat 7, 2024-11:18 am
İsrail’e milyar dolarlık destek tasarısı reddedildi!Şubat 7, 2024-11:14 am
Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya dönüş saati belli olduŞubat 7, 2024-11:06 am
Ege’de deprem meydana geldi!Ocak 19, 2024-5:35 pm
TÜVTÜRK son noktayı koyduOcak 19, 2024-4:47 pm
Sosyal medyada Gezeravcı’nın uzay yolculuğu gündem oldu: “Ayağına asteroit değmesin”Ocak 19, 2024-4:41 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan 48 ildeki adayları tek tek açıkladıOcak 19, 2024-4:33 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !