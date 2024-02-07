İzmir’de 2.5 milyarlık vurgun operasyonu! Sedat Ocakçı’ya gözaltı kararı

İzmir’de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon başlattı.
Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Seçil Erzan vakasına bir yenisi daha eklendi. İzmir’de ‘ponzi’ yöntemini kullanarak çok sayıda kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandıran Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı kayıplara karıştı. 2 milyar 500 bin liralık vurgun yaptığı tespit edilen Sedat Ocakçı ve 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisi, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere operasyon başlattı.
NE OLMUŞTU?
Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı, yüzlerce vatandaşı yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisi olduğunu iddia ettiği sisteme dahil etti. Ocakçı, öğrenciden emekliye, ev hanımından iş insanına kadar birçok kişiden 2 milyar 500 milyon lirayı topladı.
Bir haftadır Ocakçı’ya ulaşamayan vatandaşlar durumu savcılığa bildirdi. Yapılan incelemede, Sedat Ocakçı’nın kullandığı Çiğli’deki holding binasının kirasını iki aydır ödemediği, ayrıca elektrik ve su borcunun da olduğu belirlendi. Holding binasının boşaltıldığını ve levhaların da indirildiğini gören vatandaşlar, bir şok daha geçirdi.
Sedat Ocakçı, sosyal medya hesabından borcunu ödeyeceğini açıklayarak siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han’ın tüm parayı alıp kaçtığını söyledi. Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederek “Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu” dedi. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
Sedat Ocakçı’nın yeğeni Salih Han’ın 2 milyar 500 milyon lirayı soğuk cüzdana aktardığı iddia ediliyor. Bitcoin ve diğer alternatif kripto para birimlerini depolamak için kullanılan çevrim dışı cüzdanlara, soğuk cüzdan adı veriliyor.
Şirket bir de reklam filmi çekti. Ünlü tiyatrocu Turgay Tanülkü’nün oynadığı reklam “Bu topraklar çok garip be evlat” sözleriyle başlıyor. Reklam filminde Yozgat’ta kurulması planlanan drone fabrikasının müjdesi veriliyordu.