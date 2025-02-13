İTALYA, FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİ

İtalya, Gazze’de tedavi imkânı bulamayan 14 Filistinli çocuğun kanser tedavisini üstlendi. Tıbbi yardıma erişimde büyük zorluk çeken bu çocuklar, İtalyan hükümetinin özel sağlık desteğiyle Roma’ya nakledilecek ve tedavileri İtalya’daki çeşitli hastanelerde sürdürülecek.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN TEDAVİ SÜRECİ NASIL OLACAK?

📌 Kanser hastası çocuklar ve aileleri, önce Kahire’deki İtalyan Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçirildi.

📌 Ardından, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait özel bir uçakla Roma’ya nakledilecekler.

📌 Çocukların tedavi süreçleri, İtalya’nın farklı şehirlerindeki hastanelerde uzman doktorlar tarafından yürütülecek.

📌 Bu girişim, İtalya ve uluslararası toplumun Filistinli hastalara yönelik sağlık desteğinin bir parçası olarak görülüyor.

GAZZE’DE SAĞLIK KRİZİ DEVAM EDİYOR

✔️ Gazze’de hastanelerin büyük bir kısmı tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor.

✔️ Kanser gibi ciddi hastalıklara sahip hastalar, uygun tedavi imkanlarına ulaşmakta zorlanıyor.

✔️ Uluslararası insani yardım kuruluşları, Gazze’de sağlık hizmetlerine daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguluyor.

İtalya’nın bu yardımı, kanser hastası çocukların hayatlarını kurtarmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İTALYA’DAN FİLİSTİNLİLERE SAĞLIK YARDIMI DEVAM EDİYOR

Bu insani yardım kapsamında:

✅ Tıbbi destek ve ulaşım hizmetleri ücretsiz sağlanacak.

✅ Çocuklar, en ileri onkoloji tedavilerinden faydalanacak.

✅ Aileler de sürece dahil edilerek, tedavi boyunca desteklenecek.

İtalya, daha önce de Filistinli hastalar için benzer sağlık yardımları sağlamıştı. Bu destek programlarının önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com