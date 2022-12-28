İstanbul’daki Haliç Kafe’de gizli kamera skandalı…

Merve B. ve arkadaşları bir süre önce İstanbul Fatih’te, Haliç manzarasıyla ünlü Haliç Cafe’ye gitti. Bu sırada tuvaleti kullanan Merve B. klozeti gösterir bir gizli kamera düzeneği buldu. Genç kadın kafenin işletmecisine durumu anlattı ve polis çağırdı. Kafeye gelen polisler çalışanların telefonlarını tek tek inceledi. 18 yaşındaki Afgan Nurullah N.’nin telefonunda kamerayı görebildiği bir program bulundu. Gözaltına alınan Nurullah N. özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklandı. Kafe sahipleri gizli kameradan haberdar olmadıklarını iddia etti ve diğer yabancı uyruklu çalışanlarını da işten çıkarttı.

‘ÇOK SAYIDA SUÇ DOSYASI VAR’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Nurullah N.’ye 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Bilişim suçlarıyla ilgili çalışan emekli polis memuru İsa Altun, adeta paronayaya dönüşen gizli kameralarla ilgili şunları anlattı: “Boyutları nedeniyle birçok yere gizlenebilecek kadar küçük kameralar artık her yerde satılıyor. Hatta bazı internet sitelerinde gizli kamera ismiyle bile bulunabiliyor. Bu konuda yasal bir engel yok. Bu cihazları kurmak için teknik bir bilgi de gerekmiyor. Bu cihazlar iyi bir amaç için üretilseler de kötü kişilerin elinde bir silaha dönüşebiliyorlar. Umuma açık mekânlarda, otel odalarında, soyunma odalarında, tuvaletlerde yakalanan bu tarz kameralar var. Dolandırıcılar da ATM’lerde bu tarz kameraları kullanıyorlar. Adliyelerde çok sayıda suç duyurusu var. Bu durum herkesi rahatsız ediyor. Ancak bu kameraları tespit etmenin yolları da var. Sonuçta bu kameralar fiziki nesneler ve dikkatli davranırsak tespit edebiliyoruz.”

SKANDALIN YAŞANDIĞI KAFE

HERKES TEDİRGİNSon örneği Fatih’te yaşanan ve peş peşe ortaya çıkan gizli kamera skandalları özellikle kadınları rahatsız etti. Hürriyet’in konuştuğu kadınlar, dışarıda özellikle tuvaletleri kullanırken tedirgin olduklarını belirterek şunları söyledi:

* Tasarımcı Hülya Yıldız (37): Evimin dışında herhangi bir yerde tuvalete girdiğimde muhakkak sağına soluna bakarım. İçerde hep usturuplu hareket ederim ne olur ne olmaz diye. Kapı altından ayna tutan var mı diye kontrol ederim sürekli.

* Mühendis Lale Taşdelen (40): Özellikle mağazalarda kıyafet denerken tedirgin oluyorum. Acaba gizli bir yerlere ya da aynanın arkasında kamera var mı diye şüphe duyuyorum. Twitter’da okuduğum bir yöntem var onu uyguluyorum. Aynaya bir kart tutuyorum yansıması var mı yok mu diye.

* İngilizce öğretmeni Melisa Saymaz (39): Her an bir tacize uğrayacakmışım gibi hissediyorum. Soyunmadan deneme yapmaya çalışıyorum. Tuvalete girdiğimde de kontrol yapıyorum duvarlara bakıyorum, aynaya bakıyorum.

TEDAVİ EDİLMELİLER

* Ev hanımı Gamze Coşkun (43): Ben de AVM, Sinema gibi yerlerin tuvaletinde tedirgin oluyorum. Tuvalete girdiğimde mümkün olduğunca kapalı şekilde, her tarafımı kapatarak otuyorum. Bir insanı tuvaletini yaparken izlemek nasıl bir sapıklıktır, bundan nasıl zevk alınabilir. Böyle insanlar hastaneye yatırılıp tedavi edilmeliler.

* Gülşah Çelikel (36): Dışarda sıkışsam da tuvalete gitmiyorum. Toplumda çok fazla taciz olayı var. Biz kadınlar maalesef genel olarak birçok konuda bu erkeklerden dolayı tedirginiz. Kadınları, çocukları rahatsız etmesinler artık, yeter, bıktık.

GİZLİ KAMERA NASIL ANLAŞILIR

* Bir ortamda kamera olduğundan şüpheleniyorsak öncelikle etrafı dikkatle incelemeliyiz. Mutlaka bir belirtisi olmalı. Ucu boş ya da duvarda sarkan bir kablo, orada olmaması gereken bir nesneye kamera gizlenmiş olabilir.

* Kameraların birçoğunda minik led ışıkları bulunur. Işıkları kapatabiliyorsanız kamerayı bulmak daha kolay olacaktır. El feneri ya da telefon ışığını yavaşca ortamda hareket ettirirseniz, ışığın olmaması gereken yerlerde ışık pırıltısı görürseniz kamerayı bulmuş olursunuz.

* Aynanın arkasına gizlenmiş bir kamerayı tespit etmek en zorudur. Ancak ışık kaynağını aynaya yandan tutarak gerçek bir ayna olup olmadığını anlamak mümkün.

* Duvar ya da eşyalarda minik delikler varsa buraya kamera yerleştirilmiş olabilir. Kameranın çekim yapabilmesi için merceğinin mutlaka açıkta olması gerekiyor. Ayrıca harekete duyarlı kameralar ses çıkartırlar. m Telefonunuzun bluetooth’unu çalıştırın. Eğer başlığı SPY ya da camera olan bir cihaz görürseniz, mutlaka bir gizli kamera vardır.

* Ayrıca gizli Kamera ya da dinleme cihazlarını tespit edebilen profesyonel cihazlar da var. Bunlar kameraların verici dalgalarını tespit edebiliyor.