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İstanbul’da ortaokul öğrencisi, okuldaki öğrenciler darbetti!

İstanbul’da ortaokul öğrencisi, okuldaki öğrenciler darbetti!
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11 Ocak 2023 - 14:05

İstanbul’da bir ortaokul öğrencisi kız çocuğu okulda bulunan bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.İstanbul'da ortaokul öğrencisi, okuldaki öğrenciler darbetti! - Son Dakika Haberler Milliyet

İddiaya göre, geçtiğimiz gün Ümraniye Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi H.N.B. yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darp edildi.

Darp edilen öğrenci okul çevresindeki bir mağazaya sığınarak kurtuldu. Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan H.N.B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar tarafından ‘beyin kanaması riski olabilir’ denilmesi üzerine küçük çocuk hastanede müşahede altına alındı. Hastanede yatan çocuğun ailesi darp raporu alarak saldırgan çocuklardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

“BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR”

Çocuğunun yaşadığı durum sebebiyle şikayetçi olacağını belirten Emine Bayar, “Dün Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda önce 10 tane öğrenci okul içerisinde kızıma saldırıyor. Ben bunun üzerine okul müdürünü aradım, müdür de bugün gerekeni onlara söylemiş. Bugün ise okul çıkışında kızım beni aradı eve geleceğini söyledi. Kızımla konuştuğum esnada birden kızım çığlık atmaya başladı ve ‘yapmayın’ diye bağırdı. 20 kişi birden kızımı darp ederek kafasını cama vurmuşlar. Kızıma ‘bir dükkana gir’ diye seslendim. Kızım bir telefoncuya giriyor ancak telefoncu da yardım etmemiş. Şu an kırmızı alanda yatıyor, beyin kanaması riski var.” dedi.

“KAFAMI CAMA VURDULAR, AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞINCA TEKRAR VURDULAR”

Okulunda bulunan öğrenciler tarafından darp edilen öğrenci H.N.B., “Okulda bana sataştılar, müdüre söylediğimiz için de müdür onları uyardı. Ben okuldan çıktıktan sonra bir kız 20 kişi toplamış, 20 kişiyle beraber geldiler. Bulunduğum mağazada hepsi üstüme saldırmaya başladı. Kafamı cama vurdular, ayağa kalkmaya çalışınca tekrar vurdular. Boynuma ve kafama geldi. Daha sonra kalkıp başka yere gitmeye çalıştım ve orada polisi aradık. Arka kısımda da onlar gülüyordu” şeklinde konuştu.

Bir grup öğrencinin darp olayı öncesinde sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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