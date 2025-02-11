İSTANBUL’DA KİRALAR UÇUYOR! EN PAHALI SEMTLER BELLİ OLDU

İstanbul’un son dönemlerde artan kiralarla dikkat çekiyor. Büyükşehirde 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası, geçen yıla göre %45 oranında bir artış gösteren 26.500 TL’ye ulaşmış durumda. Ancak bu artışın yalnızca ortalama tutarları sınırlı kalıyor; İstanbul’un bazı semtlerinde kiralar, adeta uçuşa geçmiş durumda.

Bebek, İstanbul’un En Pahalı Semti Oldu

İstanbul’un en pahalı semti ise, her zaman olduğu gibi Bebek. Beşiktaş ilçesinin bu şirin mahallesinde, 100 metrekarelik bir daire kiralama bedeli 75.500 TL’yi buluyor. Bebek’in yanı sıra, şehirdeki diğer lüks semtler de kiraların hızla yükseldiği bölge arasında yer alıyor.

Nispetiye ve Ömerli’de Kiralar Yükseliyor

Bebek’in ardından Nispetiye, Ömerli ve Sırapınar gibi mahalleler de kiraların tavan yaptığı bölge olarak ön plana çıkıyor. Bu semtlerde 100 metrekarelik daireler, 60.000 TL’nin üzerinde kiralanabiliyor. Bu durumda, özellikle yüksek gelirli bireyler için yaşam maliyetleri artarken, orta sınıfta konforlu yaşam miktarının erişilebilirliğini zorlaştırıyor.

Uzmanlar: Kiralar Yaz Aylarında Daha Da Artabilir

Kiralık konutlardaki fiyat artışlarının yaz aylarında daha da ivme kazanması bekleniyor. İstanbul’da yeni inşaat projelerindeki fiyatlar gün geçtikçe hızla artarken, büyükşehirdeki inşaat sektörünün arz talep dengesizliğinden dolayı fiyatların daha da artacağı öngörülüyor.

İstanbul’da Kiralık Konut Piyasasında Durum Ne?

İstanbul’daki kiralık konut piyasasında, genel olarak genç artış artıyor ve yüksek gelir seviyelerindeki artış nedeniyle hızla artıyor. Kiralık daire bulunmasıyla karşı karşıya kalan zorluklar, sektördeki arz açığından çıkacak. Ev sahipleri, artan talep fırsatına çevirerek fiyatları yükseltirken, konutlar için uygun fiyatlı daire bulmak giderek daha zor hale geliyor.

Kiralar Neden Artıyor?

İstanbul’daki kiraların artışının birkaç temel nedeni bulunuyor. Öncelikle şehre olan yoğun göç, talep artarken, inşaat sektöründeki maliyet artışları ve yeni projelerin fiyatları yükseliyor. Bunun yanı sıra, döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyon gibi ekonomik faktörler, inşaat malzemeleri ve yaşam maliyetlerinin artması kiraların artmasına neden oluyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/