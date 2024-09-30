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İstanbul’da çakarlı araçlarla drift! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı

İstanbul’da çakarlı araçlarla drift! Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 13:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da bir düğün konvoyundaki çakarlı araçlarla drift yapan sürücüler hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelenmiştir.

Sivil Trafik Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.

Şahıslar, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir.

Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz.❗️

Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 1⃣1⃣2⃣ ‘ ye bildirin‼️ Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.

 

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