İstanbul için alarm verildi! Yüzde 33 seviyesine düştü

İstanbullular dikkat! Büyükşehir Belediyesi barajlardaki doluluk oranının yüzde 33’lere düşmesinin ardından vatandaşlara su tasarrufuyla ilgili uyarıda bulundu. “Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın” denilen uyarıda el yüz yıkarken, duş alırken, çamaşır ve bulaşık yıkarken, sebze ve meyveleri temizlerken nasıl tasarrufta bulunacağı belirtildi.