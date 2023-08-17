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İstanbul için alarm verildi! Yüzde 33 seviyesine düştü

İstanbul için alarm verildi! Yüzde 33 seviyesine düştü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ağustos 2023 - 15:20

İstanbullular dikkat! Büyükşehir Belediyesi barajlardaki doluluk oranının yüzde 33’lere düşmesinin ardından vatandaşlara su tasarrufuyla ilgili uyarıda bulundu. “Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın” denilen uyarıda el yüz yıkarken, duş alırken, çamaşır ve bulaşık yıkarken, sebze ve meyveleri temizlerken nasıl tasarrufta bulunacağı belirtildi.

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