Araba fiyatlarıyla ilgili çok kötü haber! 15 gün içinde almayan yanacak

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin ardından, ikinci el araç satışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, ertelenen talebin bir süre sonra tekrar ortaya çıkabileceğini ve bu durumun eylül ayından itibaren fiyatların yükselmesine yol açabileceğini belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç satışlarına yönelik yeni adımlarının üzerinden bir ay geçti.

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Geride kalan bir ayda talepteki düşüş, fiyatlardaki gerileme veya ilan sitelerinde satılamayan poşeti üzerinde araçların artık oto pazarlarında satışa çıktığına yönelik birçok konu gündeme getirildi.

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Buna göre, ikinci el açık oto pazarlarında da yetkili ikinci el bayilerinde de son bir aydır neredeyse yaprak kıpırdamıyor. Kimi satıcılar ağustosta henüz siftah bile yapmamış.

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Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemler ise fayda sağlamış. “Al-satçı” olarak bilinen yatırım amaçlı kişilerin yerini “ihtiyaç” için araç bakan vatandaşlar almış.

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Bu kişiler ise “acaba fiyatlar düşer mi?” düşüncesiyle alımlarını şimdilik bekletiyor.

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Bakanlığın adımlarıyla fiyat istikrarı neredeyse sağlanmış. Ancak ikinci el araç fiyatlarının düştüğü yok.

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Satıcılar, “Fiyat düşüreceğime beklerim” diyor.

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İki tarafında beklemeye geçmesiyle talebin biriktiğini belirten uzmanlar, eylülden itibaren biriken talebin de etkisiyle fiyatların artabileceği konusunda uyarıyor.

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Uzmanlar, ikinci el otomobil almak için en doğru zaman olduğunu kaydetti.

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Hürriyet’e konuşan İstanbul Rami’deki açık oto pazarının esnaflarından Hüsamettin Yeşil, “İkinci el araç almak isteyenin ayağı kesildi.

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Geçen sene de 3 ay böyle bir boşluk yaşamıştık. O dönemde fiyatlar bir miktar gerilemiş ardından sene sonuna doğru artmıştı. Şu anda ise fiyatlarda belirgin bir düşüşten söz edemeyiz.

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Sene sonuna doğru taşıt veya bireysel kredi olanakları artarsa ikinci elde yeniden talep ve fiyat artışı yaşanabilir” diye konuştu.

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Güngören’deki açık oto pazarında satış yapan Serkan Dadak, “Yerine bir araç alamadıktan sonra malım bende dursun daha iyi. Düşen bir şey yok.

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Böyle olunca ihtiyacı olup da almak isteyen vatandaş da alamıyor. Biraz daha bekleyeyim diyor sonra fiyatlar artınca pişman oluyor.

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