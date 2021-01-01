Erdoğan Yine Tarih Verdi: Milli Uçağımız 2023’te Göklerde

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini almasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyeleriyle ortak yürütülen F-35 programından çıkartılması, Türkiye’yle ABD’nin arasında gerginlik yaşanmasına yol açtı. Gelişmelerin ardından, yerli muharip uçağın üretileceğini söyleyen iktidar, uçağın üretiminin tamamlanacağı tarihle ilgili yeni tarih verdi.

Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağı’nın hangardan çıkartılması için yeni tarihi açıkladı. Buna göre, 2023 yılında hangardan çıkarılacağını açıkladığı uçağın, bütün dünyaya gösterileceğini belirten Erdoğan, uçağın ne zaman ilk uçuşunun gerçekleştirileceğini ve TSK’ya ne zaman teslim edileceğini de açıkladı.

VURUCU GÜÇ OLARAK YERİNİ ALACAKTIR

Törende konuşan Erdoğan, Milli Muharip Uçakla ilgili şunları söyledi:

“Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp, bütün dünyaya göstereceğiz. 2025’te ilk uçuşunu gerçekleştireceğimiz uçağımız testlerinin ardından 2029’da TSK’da vurucu güç olarak yerini alacaktır.”

Milli Muharip Uçağı ile ilgili, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, uçağın 2023’te havalandırılmasını hedeflediklerini söylemişti.

2011’de DE “YERLİ UÇAĞIMIZ GÖKLERDE” DENMİŞTİ

2011 genel seçimleri öncesi Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel Beldesi girişinde yol kenarında bulunan büyük boyutlardaki reklam tabelasında AKP tarafından hazırlanan ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının da bulunduğu afişte ‘Yerli uçağımız göklerde’ sloganı kullanılmıştı. Sloganın hemen üzerinde ise kırmızı renkli bir yolcu uçağının fotoğrafına yer verilmişti. AKP’nin kent merkezine astığı afişlerde ise slogan, ‘Yerli savaş uçağımız ve helikopterimiz geliyor’ şeklinde hazırlanırken herhangi bir hava aracının fotoğrafı kullanılmamıştı.