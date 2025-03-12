İSRAİL’DEN SERT AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Suriye’de işgal altında tuttukları bölgelerle ilgili uluslararası kamuoyunu sarsacak yeni bir açıklamada bulundu. Gallant, İsrail ordusunun Suriye topraklarındaki varlığını süresiz şekilde sürdüreceğini ilan ederek, Orta Doğu’da yeni bir kriz dalgasının sinyalini verdi.

“GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ORADAYIZ”

Gallant, yaptığı açıklamada, “Suriye’nin güneyinde işgal ettiğimiz bölgeler, İsrail’in güvenliği için kritik önemdedir. Bu bölgelerden çekilmek gibi bir planımız yok” ifadelerini kullandı. Özellikle Golan Tepeleri çevresindeki askeri varlıklarını artıracaklarını belirten İsrail Savunma Bakanı, İran ve müttefiklerinin Suriye’deki faaliyetlerine karşı önlem aldıklarını savundu.

ORTADOĞU’DA GERİLİM ARTABİLİR

İsrail’in bu açıklaması, zaten hassas olan Suriye-İsrail hattındaki tansiyonu daha da yükseltebilir. Uzmanlar, Gallant’ın sözlerini “fiili ilhak politikası” olarak yorumlarken, Suriye yönetiminin ve bölgedeki müttefiklerinin buna nasıl yanıt vereceği merak konusu.

SURİYE’DEN TEPKİ GELDİ

İsrail’in bu açıklamasına ilk tepki, Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Yapılan açıklamada, “İsrail’in Suriye toprakları üzerindeki işgali uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tavır, barış ve istikrara büyük darbe vurur. İşgal edilen tüm topraklarımızı geri almak için mücadelemiz sürecektir” denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu göreve çağırarak, “İsrail’in bu saldırgan ve hukuk dışı eylemlerine karşı somut adımlar atılmasını” talep etti. Özellikle ABD, AB ve Rusya gibi küresel aktörlerin bu gelişmeye verecekleri tepki merak ediliyor.

İŞGAL BÖLGELERİ HANGİLERİ?

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında Golan Tepeleri’ni işgal etmiş, 1981 yılında ise bu bölgeyi ilhak ettiğini ilan etmişti. Ancak Birleşmiş Milletler dahil uluslararası toplum, İsrail’in bu ilhakını tanımıyor.

Şimdi ise Suriye’nin güneyinde, özellikle Golan çevresinde askeri üsler kurduğu biliniyor. Gallant’ın son açıklamalarıyla birlikte, İsrail’in yeni askeri tahkimatlar yapacağı tahmin ediliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Orta Doğu uzmanları, “İsrail’in bu açıklaması, Suriye’deki iç savaş ve İran-İsrail gerilimi bağlamında tehlikeli bir dönemece işaret ediyor. Bölgedeki tansiyon her an daha büyük çatışmalara dönüşebilir” yorumunda bulunuyor.

BÖLGEDE YENİ KRİZ KAPIDA

İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığını süresiz hale getirme açıklaması, zaten kırılgan olan Orta Doğu dengelerini derinden sarsabilir. Önümüzdeki günlerde bölgesel ve uluslararası diplomatik gelişmelerin bu kriz etrafında şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com