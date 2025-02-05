İSRAİL RAHATSIZ: TÜRKİYE, SURİYE’DEKİ EN ETKİN GÜÇ HALİNE GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Moldova’nın başkenti Kişinev’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki etkisinin giderek arttığını ve bölgedeki en baskın ülke haline geldiğini belirtti. İsrail’in bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Saar, Türkiye’nin Suriye üzerindeki yeni yönetimde en büyük nüfuza sahip olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ EN BASKIN GÜÇ”

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye’nin Suriye’deki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yeni rejim üzerinde en büyük etkiye Türkiye’nin sahip olduğu açıktır. Türkiye şu anda Suriye’deki en baskın ülke ve bölgede Sünni İslam’ın lideri olmayı hedefliyor.”

Saar, Türkiye’nin Şam’daki yeni hükümet üzerindeki etkisinin arttığını ve bunun İsrail için dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu belirtti.

İSRAİL, TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İsrail yönetimi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığını yakından takip ettiğini ve bu gelişmelerin bölgesel dengeleri değiştirebileceğini düşünüyor. Saar, Türkiye’nin Suriye’de cihatçı gruplar ve İslamcı unsurlar üzerinden güç kazandığını öne sürerek, bölgedeki güvenlik dinamiklerinin değiştiğini savundu.

SURİYE’DE DENGELER TÜRKİYE LEHİNE DEĞİŞİYOR

Türkiye, Suriye’de hem askeri hem de diplomatik anlamda önemli adımlar atarak bölgedeki en etkin güçlerden biri haline geldi. Özellikle, son dönemde Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları ve diplomatik girişimleri, sahadaki dengeleri Ankara lehine çevirdi.

İsrail’in bu gelişmelerden rahatsız olduğu açıkça görülürken, Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmaya devam edeceği öngörülüyor.

BÖLGESEL REKABET KIZIŞIYOR

Ortadoğu’da güç dengeleri değişirken, Türkiye’nin Suriye’de artan nüfuzu, İsrail’in yanı sıra birçok ülke tarafından dikkatle takip ediliyor. İsrail yönetiminin bu konudaki açıklamaları, Türkiye’nin bölgedeki liderlik konumunu pekiştirdiğini gösteriyor.

İsrail ve Türkiye arasındaki bölgesel rekabetin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki dönemde Suriye’deki gelişmelere bağlı olacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com