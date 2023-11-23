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İslam karşıtı sözleriyle satıcıyı taciz eden ABD eski yetkilisi gözaltına alındı

İslam karşıtı sözleriyle satıcıyı taciz eden ABD eski yetkilisi gözaltına alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 14:14

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde hükümete danışmanlık yapan Stuart Seldowitz, New York’ta Mısırlı sokak satıcısını İslam karşıtı ifadelerle taciz etmesinin ardından gözaltına alındı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü’nde danışman olarak görev yapan Stuart Seldowitz’in İsrail-Filistin meselesi üzerinden New York’ta 24 yaşındaki Mısırlı bir sokak satıcısını taciz ettiği görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Satıcı Mohamed Hussein, kendisini defalarca İslam karşıtı sözlerle taciz eden 64 yaşındaki Seldowitz hakkında polise şikayette bulundu. Seldowitz, “ağır taciz, nefret suçu, korkutma niyetiyle ısrarla takip ve iş yerinde taciz etme” suçlamalarıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel basına açıklamalarda bulunan işletme sahibi Islam Moustafa, Seldowitz’in yaklaşık iki hafta önce Hussein’i taciz etmeye başladığını ifade ederek, “Mohamed bu adamın eskiden hükümet için çalıştığını öğrendikten sonra biraz korkmuştu” dedi. Moustafa, “Eski bir devlet yetkilisi nasıl din ve nefretten bu kadar söz edebilir? Normal bir insan bunu yapamaz. Güce ve rütbeye sahip bir adam, kendisine çekip gitmesi için yalvarıp duran 24 yaşındaki bir kişiyle bu şekilde konuşmamalı” ifadelerini kullandı.

“BUNUN GİBİ AŞAĞILIK SÖYLEMLERİN NEW YORK’TA YERİ YOK”

İfadeleri büyük tepki çeken Seldowitz’in danışmanlık yaptığı Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim Lobi Şirketi, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kendisi ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, “Bu nefret dolu, berbat ve kabul edilemez. Bunun gibi aşağılık söylemlerin New York’ta yeri yok. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da yaptığı açıklamada Seldowitz’in eylemlerini kınayarak, “İslamofobi nefrettir. Bu kadar basit. Bu aşağılık, saygısız söylemin şehrimizde yeri yok. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

HAKARET ETMİŞTİ

Ortaya çıkan görüntülerde Stuart Seldowitz, satıcının kendisinden defalarca uzaklaşmasını istemesine rağmen sözlü tacizde bulunmuştu. Seldowitz, “Buraya ‘Bu adam Hamas’a inanıyor’ diye tabelalar koyacağım” ifadesini kullanarak, satıcıyı “terörist” olmakla itham etmişti. Seldowitz, satıcının “Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil” sözleri üzerine, “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı” yanıtını vermişti. Aynı yere farklı bir zamanda tekrar giden ve telefonla satıcının fotoğraflarını çektiği gözlenen Seldowitz’in satıcıya Mısır istihbaratının ailesini yakalayıp tırnaklarını sökeceğini söylediği görülmüştü. Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed’e yönelik de hakaretlerde bulunan Seldowitz, satıcıya “cahil” diyerek hakaret etmişti.

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