İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı

‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.