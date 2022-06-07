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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı

İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı
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07 Haziran 2022 - 13:31

‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ adlı dizide başrol oynayan oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisi Yolaç Özcan ile tatile çıktı. Dizisi erken final kararı alan İrem Helvacıoğlu sevgilisiyle plajda aşka geldi. Oyuncu İrem Helvacıoğlu Yolaç Özcan’ı öpmeye doyamadı.

İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 1

‘Annenin Sırrıdır Çocuk’ dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu ise soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 2

Her fırsatta ilişkisinin çok güzel gittiğini vurgulayan İrem Helvacıoğlu, yaz sezonunu sevgilisi Yolaç Özcan ile Çeşme’de açtı. Ünlü çift plajda güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 3

Denizin için birbirlerine sarılarak etrafa aldırış etmeden öpüşen ünlü çift, objektiflere yansıdı.

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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 4

Milliyet’in haberine göre; denizden çıkmadan önce mayosunu düzelten Helvacıoğlu, Özcan ile beraber duş aldıktan sonra el ele tutuşarak şezlonglarına geçti.

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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 5
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 6
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 7
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 8
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 9
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 10
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 11
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 12
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 13
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 14
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İrem Helvacıoğlu plajda aşka geldi! Sevgilisi Yolaç Özcan'ı öpmeye doyamadı - Sayfa 15

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