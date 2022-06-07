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Ebru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Ebru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı
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07 Haziran 2022 - 13:26

Reza Zarrab’la evliliğini ihanet gerekçesiyle bitiren Ebru Gündeş, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcının bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Kuzey Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile samimi bir fotoğrafı da basına sızdı.

Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 1

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. Özel hayatını her zaman basından uzak tutmaya çalışan Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı.

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 2

YENİ AŞKIYLA İLK POZ
Ebru Gündeş’in Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medyada hızla yayıldı. Gündeş’in yeni ilişkisi hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 3

EBRU GÜNDEŞ’İ ÖN MASADAN İZLİYOR
Kuzey Iraklı iş insanının Ebru Gündeş’in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, hep ön planda izlediği de konuşulanlar arasında. Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken kameralara takılmıştı.

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 13

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 14

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 15

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 16

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 18

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Ebru Gündeş'in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı - Sayfa 19

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