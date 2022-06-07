Ebru Gündeş’in yeni sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı

Reza Zarrab’la evliliğini ihanet gerekçesiyle bitiren Ebru Gündeş, yeni bir aşka yelken açtı. Şarkıcının bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Kuzey Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw ile samimi bir fotoğrafı da basına sızdı.

Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz sene bir çocuğunun babası Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini bitirdi. Özel hayatını her zaman basından uzak tutmaya çalışan Gündeş, gönlünü bir iş insanına kaptırdı.

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YENİ AŞKIYLA İLK POZ

Ebru Gündeş’in Kuzey Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi. Uzun zamandır hayatını kimseye almayan ünlü şarkıcının yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş çektirdiği bir fotoğrafı da sosyal medyada hızla yayıldı. Gündeş’in yeni ilişkisi hakkında açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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EBRU GÜNDEŞ’İ ÖN MASADAN İZLİYOR

Kuzey Iraklı iş insanının Ebru Gündeş’in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, hep ön planda izlediği de konuşulanlar arasında. Gündeş’i yakın markaja alan Khoshnaw, geçtiğimiz haftalarda yine en ön sıradan sanatçıyı izlerken kameralara takılmıştı.

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