Apple, kullanıcı deneyimini yapay zeka ile geliştirmeyi hedefleyen iOS 18.2 için ilk beta güncellemesini dağıtıma açtı. iPhone ve iPad’ler için entegre edilen yeni özellikler, Siri’nin ChatGPT entegrasyonuyla ön plana çıkıyor.

iOS 18.2 ilk betası neler sunuyor?

Apple, iOS 18.2 için ilk beta dahil olmak üzere yazılım güncellemeleriyle işletim sistemlerine gelecek yeni yapay zeka destekli özellikleri duyurdu. Siri için ChatGPT desteği ve birçok yeni araç sunulacak.

iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 ile kullanıcılar, kişiselleştirilmiş emoji oluşturmaya olanak tanıyan Genmoji’ye erişebilecek. Genmoji, mesajlarda ve emojilerin desteklendiği diğer yerlerde kullanılmak üzere klavyeye eklenebilecek.

Siri ayrıca cevaplayamadığı sorguları ChatGPT’ye yönlendirme yeteneği kazanacak. Kullanıcı onayı sonrası Siri, ChatGPT ile entegre olacak. Böylece soruyu ChatGPT’ye gönderip cevabı kullanıcıya yansıtacak. OpenAI hesabı gerekmeyecek ve konuşmalar depolanmayacak.

iPhone 16, telefonun kamerasını ortamdaki bilgileri toplamak için kullanan Visual Intelligence özelliğini kazanacak. Kamerayı çeşitli konumlara doğrultmak; mekanın açılış saatini, yorumları ve daha fazlasını ortaya çıkaracak. Metinler sesli okunabilecek ve numaralar/adresler kişilere eklenebilecek. Ayrıca online olarak satın alım da yapılabilecek.

iOS 18.1 ve üzeri sürümlerdeki yazma araçları, yalnızca ton ayarlamalarının ötesinde daha yaratıcı değişikliklere olanak sağlayacak. Kullanıcılar, daha açıklayıcı kelimeler eklemek veya “bir e-postayı şiir formatına dönüştürmek” gibi revizyonları tanımlayabilecek.

iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 için sunulan ilk beta, şirketin yapay zeka alanındaki çalışmalarını gözler önüne seriyor.