MERAL KAPLAN POLİS MÜFETTİŞİ OLDU.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümlerine katılan manken ve oyuncu Meral Kaplan, polis müfettişi rolü ile diziye katıldı. Gösterdiği başarılı oyunculukla dikkat çeken Kaplan, yeni sezonda Türk ve Amerikan ortak yapımı bir filmde oynayacak. Olaylı evliliğini bitiren Kaplan, artık evlilik konusunda bile duymak istemediğini söyledi. “Benim için kızım ve ben yeteriz,” diyen oyuncuyu Amerikalılar keşfettiler.

Amerikalı film şirketiyle Türk ortak yapımı olan ve eylül ayında New York, İstanbul ve Suudi Arabistan’da çekimleri başlayacak olan filmde birçok yabancı oyuncu ve Türk oyuncular olacak.

Ünlü oyuncu Cameron Diaz benzerliği ile tanınan Meral Kaplan, bir Türk yapımcının Kaplan’ın fotoğraflarını göndermesi ile Amerikan şirketinin dikkatini çekti. Eylül ayında başlayacak olan film için Meral Kaplan, “Çok heyecanlıyım, inşallah her şey yolunda gider,” dedi.