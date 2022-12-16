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İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!

İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!
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16 Aralık 2022 - 15:57
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren hakim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında HSYK tarafından cinsel taciz suçundan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

İmamoğlu davasının hakimi hakkında flaş iddia! Cinsel taciz suçundan soruşturma geçirmiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kesinleşmesi halinde siyasi yasak getirecek 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası veren hakim Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında HSYK tarağından cinsel taciz suçundan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasını da kararına ekledi.

Karara tepkiler devam ederken davanın hakimi Mehdi Komşul hakkında 2015 yılında cinsel taciz suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

O dönemde de İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim olarak görev yapan Mehdi Komşul’un mahkemesinin yazı işlerini müdürünü ve katibini taciz ettiği iddiası üzerine HSYK tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bazı çalışanlar, Komşul’un duruşma salonunda karar yazdırırken kürsünün altından uygunsuz hareketler yaptığını iddia etti. Ayrıca hakim Komşul’un yazı işleri müdürü ve katibiyle yakınlaşmak için onlara Kuran hediye ettiği de soruşturma sürecine yansıdı.

Ancak söz konusu soruşturma, ‘delil yetersizliği‘ gerekçesiyle 30 Haziran 2015 tarihinde işlemden kaldırıldı.

Seyhan Avşar haberinde, yargı içerisinde üst düzey bir görevlinin “O dönem etkin bir soruşturma yürütülmedi. Kurul bu hakimi korudu” dediğini aktardı. Avşar, telefonla aradığı hakim Komşul’un yanıt vermediğini, kendisine yazdığı mesajı okuyan Komşul’un mesajı okumasına rağmen dönüş yapmadığını belirtti.

İmamoğlu kararının ardından hakim Komşul’un AK Parti Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

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