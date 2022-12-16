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Ünlü isimlere ‘örtülü reklam’ cezası yağdı

Ünlü isimlere ‘örtülü reklam’ cezası yağdı
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16 Aralık 2022 - 15:54
Sosyal medyada reklam yapan bazı ünlü isimler, örtülü reklam yaptığı için ceza aldı.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 1

Sosyal medyadaki paylaşımlarında reklam yapan bazı ünlüler, örtülü reklam yapınca ceza aldı.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 2

CEZA ALDILAR

Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre, sosyal medyada örtülü reklam yapan ünlülere Reklam Kurulu’ndan ceza geldi.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 3

İsimler arasında oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel de yer alıyor. Gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, ‘gamze_ercel’ isimli Instagram hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 4

CEZA KESİLDİ

Markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak için Erçel’in örtülü reklam yaptığını tespit eden kurulun, Erçel’e 155 bin 712 lira ceza kestiği belirtildi.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 5

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’e de örtülü reklam yaptığı için ceza geldi. ‘gulben123’ isimli Instagram hesabı üzerinden cilt bakım ürünü tanıtımı yapan ve tanıtım ibaresini kullanmayan şarkıcının da markanın örtülü reklamını yaptığı belirtildi.

Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı - Sayfa 6

Kuruldan ceza alan diğer isimler arasında eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı’nın da yer aldığı biliniyor.

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