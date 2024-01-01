İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü

“NEZ VE BEN MASUMUZ, İHANET YOK”

İhanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftten Atilla, “Ocak ayında evden ayrıldım ve altı ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Sebepleri bizim mahremimizdir. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Nez’in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten. Nez’in linç edilmesine izin vermem. Ortada bir ihanet yok. Nez ve ben masumuz” demişti.