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İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü
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29 Ağustos 2024 - 19:18
Güldür Güldür Show’da İbrahim karakterine hayat vererek tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan birkaç sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişkinin bittiği öğrenildi.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 1

Güldür Güldür Show’da İbrahim karakterine hayat vererek tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandıktan birkaç sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan ilişkinin bittiği öğrenildi.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 2

Güldür Güldür Show programıyla ünlenen Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıklamış, 20 gün sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açtıklarını duyurmuştu.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 3

“NEZ VE BEN MASUMUZ, İHANET YOK”
İhanet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftten Atilla, “Ocak ayında evden ayrıldım ve altı ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Sebepleri bizim mahremimizdir. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Nez’in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten. Nez’in linç edilmesine izin vermem. Ortada bir ihanet yok. Nez ve ben masumuz” demişti.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 4

NEZ İLE RÜŞTÜ ONUR ATİLLA AYRILDI
Sık sık video ve fotoğraf paylaşarak mutluluklarını gözler önüne seren çift, sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 5

Nez, bir takipçisinin “Onur Bey’le hiç paylaşım gelmiyor” mesajını görünce “Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 6

Instagram hesaplarından aşk pozlarıyla aşklarını duyuran ikili, aynı şekilde ayrılıklarını bu mecradan duyurdu.

İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 7
İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 8
İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 9
İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 10
İhanet iddiaları gündemdeydi! Onur Atilla ile Nez arasındaki ilişki kısa sürdü - Sayfa 11
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