Bu pazar yerel seçim olsa Ankara’yı kim alır?

ASAL Araştırma, Temmuz ayında 2.074 kişiyle yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketini yayımladı.
ASAL’ın anket sonuçları Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin hem iktidar hem de muhalefet için bıçak sırtı olduğu gerçeğini ortaya koydu.
Ankette AK Parti ve CHP’nin oy oranlarının çok yakın olması gözlerden kaçmadı.
İşte ASAL’ın anketine göre bu pazar seçim olsa partilerin alacağı oy oranları:
AK Parti: %33.7
CHP: %32.3
MHP: %9.5
İYİ Parti: %8.1
HDP/YSP: %4.9
Zafer Partisi: %2.2
Yeniden Refah: %1.8
TİP: %1.0
Diğer : %6.5