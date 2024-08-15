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İbrahim Tatlıses duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

İbrahim Tatlıses duyurdu: Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2024 - 17:11
İbrahim Tatlıses, oyuncu Aydemir Akbaş’ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

DUVAR – Oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş’ı yakınlarının hastaneye götürdüğü belirtildi.

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yoğun bakımda tedavisi süren Akbaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Tatlıses, “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş, geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını söylemişti. Akbaş, “Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam” demişti.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen oyuncu, “Herkes arıyor, yakınlarım merak ediyor, üzülüyor. Böyle hassas bir durumda ‘öldü’, ‘yoğun bakımda’ gibi haberlere itibar etmeyin. Sapasağlamım, ayaktayım. İçeride 1-2 yerde sorun var. Geçen sefer de gırtlak kanseri çıkmıştı, yenmiştim. Yeneceğim, yeneceğim. Bende Arnavutluk var, hem de lazlık var. İnadım inat, yeneceğim” dediği bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

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