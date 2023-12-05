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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz’in minik Baha’sı son haliyle gündem oldu

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz’in minik Baha’sı son haliyle gündem oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Aralık 2023 - 11:19

Yetenek Sizsiniz’de 3 yaşındaki Baha Bayırlı sempatik tavırları ve yeteneği ile damga vurmuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın masaya çıkarıp poposunu ısırdığı minik yıldız şimdilerde büyüdü kocaman delikanlı oldu. Baha Bayırlı’nın son haline yorum yağdı…

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 1

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu.

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 2

Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 3

Yetenek Sizsiniz’e damga vuran isimlerden biri de şüphesiz ki minik yıldız Baha Bayırlı olmuştu.

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 4

Sevimliliği ile herkesi etkileyen Baha Bayırlı herkesin sempatisini kazanmayı başarmıştı. Özellikle jüri üyelerinden Hülya Avşar, Baha’nın tatlılığı karşısında kendine hakim olamamış ve minik yeteceği sevgi seline boğmuştu. Hatta Hülya Avşar, masaya çıkarttığı Baha’nın poposunu da ısırmıştı.

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 5

Yarı finale kadar kalan minik Baha birinciliği ise kıl payı kaçırmıştı. Yarışmaya katıldığı dönemde henüz 4 yaşında olan minik Baha şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu.

 

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 6

2013 yılında yayınlanan Yetenek Sizsiniz finalinde son ikiye kalan Baha’nın son hali ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

 

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz'in minik Baha'sı son haliyle gündem oldu - Sayfa 7

Minik Baha’yı görenler; ‘Ne kadar değişmişsin’, ‘Kocaman olmuşsun’, ‘Sen bu kadar büyüdün mü?’ gibi yorumlar yapıldı.

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Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Yetenek Sizsiniz’in minik Baha’sı son haliyle gündem oldu
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