17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Marmara Depreminde neler olacağını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuzey Anadolu Fayı’nın 1939 Erzincan Depremi’nden bu yana batıya doğru kırılarak stresini transfer ettiğini bildirdi.