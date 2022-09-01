Hoşgeldin Eylül… İşte Eylül ayı ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler

2022 Eylül ayı artık başladı. Sonbaharın gelişini de temsil eden bu ayla birlikte anlamı sözlerin araştırmaları da hız kazandı. Eylül’ün gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, eylül ayı ile ilgili sözler ve resimli eylül mesajlarını sosyal medya profillerinden paylaşıyor. İşte, sosyal medyada paylaşabileceğiniz eylül ayı sözleri…

EN GÜZEL EYLÜL AYI SÖZLERİ

Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var.

Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.

“Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum”

“Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran.”

“Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…”