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Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”

Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”
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18 Kasım 2021 - 16:11

Hazal Filiz Küçükköse: “Evde otur otur sıkıldım”

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Siyahlar içindeki oyuncu, ricaları kırmayarak objektiflere poz verdi.

Hazal Filiz Küçükköse: "Evde otur otur sıkıldım"

Milliyet Gazetesi’nden Mesut Yılmaz’ın haberine göre yalnız başına alışveriş turuna çıktığını belirten Hazal Filiz Küçükköse, “Evde biraz canım sıkıldı, öyle yalnız başına alışveriş yapıyorum. Birkaç bir şey aldım, birazdan evime gideceğim” dedi.

“DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM”

Gelen proje tekliflerini değerlendirdiğini belirten güzel oyuncu, “İnşallah güzel şeyler olacak, değerlendirme aşamasındayım” dedi.

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