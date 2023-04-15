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Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…

Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…
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15 Nisan 2023 - 22:54

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 6-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray’da yıldız futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Arjantinli futbolcu, gollerinin yanı sıra bir de asist yaparak tam not aldı. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ise maç anında ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla bir paylaşım yaptı.

Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 1

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabaka, ev sahibi Galatasaray’ın 6-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı – kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti.

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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 2

MAÇIN YILDIZI OLDU

Sarı – kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, üç golünün yanında bir de asist yaparak maçın adamı olmuştu.

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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 3

HANDE SARIOĞLU’NU PAYLAŞTI

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ise karşılaşmanın oynandığı esnada televizyon önünde Mauro Icardi’yi göstererek yıldız isimle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısını söylerken bir paylaşım yaptı.

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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 4

Icardi ise Sarıoğlu’nun hikayesini alıntılayarak paylaştı. Bu durum, sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı.

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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 5
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 6
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 7
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 8
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 9
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 10
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 11
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Hande Sarıoğlu, 'Aşkın Olayım' şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı... - Sayfa 12

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