Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 6-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray’da yıldız futbolcu Mauro Icardi, karşılaşmada üç gol atarak hat-trick yaptı. Arjantinli futbolcu, gollerinin yanı sıra bir de asist yaparak tam not aldı. Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ise maç anında ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla bir paylaşım yaptı.