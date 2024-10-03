Hamburg tren istasyonunda tehlikeli virüs alarmı sonrası peron kapatıldı

Yüksek hızlı ICE treninde seyahat eden bir yolcu ve kız arkadaşının, grip benzeri semptomlar göstermesi üzerine kapatılan peron, ardından yeniden hizmete açıldı.

Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg ana tren istasyonunda, Frankfurt’tan gelen yüksek hızlı ICE treninde seyahat eden bir yolcu ve kız arkadaşının, grip benzeri semptomlar göstermesi endişeye yol açtı.

BBC’nin haberine göre, yolcunun tehlikeli bir virüs taşıyor olabileceği şüphesiyle sağlık ekiplerinin harekete geçmesi sonrası, peron kapatıldı.

NET BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Hamburg itfaiyesi, yolcunun ve beraberindeki kişinin yurt dışından geldiğini ve orada enfekte olmuş bir hastayla ilgilendiklerini açıkladı.

Ancak, açıklamada hangi hastalıkla mücadele ettikleri konusunda net bir bilgiye yer verilmedi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, Bild gazetesine konuşarak söz konusu kişinin tıp öğrencisi olduğunu ve ateşinin bulunmadığını bildirdi.

Hamburg Morgenpost sitesinin haberine göre, çift çarşamba sabahı Frankfurt’a, Doğu Afrika ülkesi Ruanda’dan iniş yaptı.

Öte yandan, Marburg virüsü salgınıyla mücadele eden Ruanda’da, şu ana kadar sekiz kişi yaşamını yitirdi.

PERON GEÇİCİ BİR SÜRE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yolcu ve kız arkadaşınI özel bir kliniğe sevk ederken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, istasyondaki dört numaralı peron geçici bir süre kapatıldı ve ardından yeniden hizmete açıldı.