Hamaney’den cuma hutbesinde İsrail’e tüfekli mesaj

4 yıl sonra ilk kez Cuma hutbesinde konuşan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney İsrail’i hedef alan saldırılara ilişkin konuşma yaptığı sırada yanındaki Kanas ismi ile bilinen Sovyet yapımı tüfek dikkat çekti. Hamaney’in tüfek ile İsrail ve ABD’ye mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde İran İsrail’e yüzlerce füze fırlatmıştı. Bu, Nisan ayında İsrail’e yüzlerce füze ve insansız hava aracı gönderen İran’ın bu yıl İsrail’e karşı ikinci saldırısı olmuş oldu. İran’ın saldırısı sonrasında İran Dini Lideri Hamaney 2020’den bu yana ilk kez Tahran’ın merkezindeki İmam Humeyni Camii’nde cuma namazını kıldırdı. İsrail’i hedef alan saldırılara ayak basan İran Dini Lideri Hamaney “Bu İsrail’e vereceğimiz en hafif ceza, görevimizi yapacağız, gerekirse İsrail’i yine vuracağız” dedi.

TÜFEK DİKKAT ÇEKTİ

Hamaney’in Cuma hutbesinde en dikkat çeken detay ise tüfek oldu. Hamaney’in konuşma yaptığı sırada arkada duran tüfek kameralara yansıdı. Hamaney’in kullandığı tüfeğin Kanas ismiyle bilinen Sovyet yapımı Dragunov SVD (Kanas) olduğu belirtildi.

“ARTIK UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR”

Düşmanın başaralı olması taktirde diğer ülkelerinde saldırabileceğini söyleyen Hamaney, “İran’ın düşmanı Filistin Lübnan ve Irak’ın da düşmanıdır. Biz Müslümanlar yıllarca bu gerçeği görmedik ve sonuçları gördük. Bugün artık uyanık olmamız gerekiyor. Afganistan’dan Yemen’e, Gazze’den Lübnan’a kadar İslam ülkeleri sağlam bir şekilde hazırlıklı olmalı” ifadelerini kullandı.