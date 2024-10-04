Dilan Polat ve Engin Polat’a şok! İki dosya birleştirilecek

Mahkeme ayrıca, önceki duruşmada Engin Polat ve bazı sanıkların tahliyesine karar vermişti. Bu gelişmeler, dosyaların birleşip birleşmeyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, önümüzdeki duruşmada bu konudaki yanıt merakla bekleniyor.