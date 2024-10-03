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İsrail, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılar ile 902 aileyi yok etti

İsrail, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılar ile 902 aileyi yok etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 13:59

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze’ye yönelik soykırım suçları işleyen İsrail ordusunun, saldırılar kapsamında 902 ​​​​​​​aileyi nüfustan sildiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarında masum sivilleri hedef almaya devam ediyor…

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde aralıksız olarak saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun acı bilançosuna yönelik açıklama, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden geldi.

ULUSLARARASI YASAKLI SİLAHLAR KULLANILDI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılarda uluslararası yasaklı silahları kullandığına dikkat çekildi.

Ayrıca, İsrail’in bir yıldır saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de soykırım sırasında tüm fertlerini öldürerek yok ettiği Filistinli 902 ​​​​​​​ailenin nüfus kayıtlarından silindiği duyuruldu.

MAHKUM EDİLMESİ İSTENDİ

Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği tüm cinayet ve soykırımın en güçlü şekilde kınandığı ve tüm dünyadan da bu yönde güçlü kınamalar beklendiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, uluslararası topluma ve BM kurumlarına “soykırım saldırılarının durdurulması için ABD ve İsrail’e baskı yapılması” çağrısı yinelenerek ayrıca İsrail’in uluslararası arenada yargılanması ve işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesi talep edildi.

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