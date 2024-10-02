Dünya basını, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısını nasıl gördü?

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, saldırının “sonuçları olacağını” söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran’ın füze saldırısıyla “hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini” savundu. İran ise İsrail’e yönelik füze saldırısının “BM Şartı’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca” gerçekleştirildiğini belirtti. Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesiyle başlayan ve giderek sertleşen yaklaşık 2 aylık süreçte İran’ın misillemesi bekleniyordu. Dünya gazeteleri, İran’ın saldırılarını manşetlerine taşıdı

The Daily Telegraph (Britanya) | İran, İsrail’e saldırdı The Times (Britanya) | Orta Doğu patlıyor The Guardian (Britanya) | İsrail, İran’ın füze saldırısı düzenlemesinin ardından misilleme sözü verdi The Financial Times (Britanya) | İran İsrail’e füze saldırısı düzenledi The Independent (Britanya) | İsrail işgal ediyor, İran misilleme yapıyor, dünya dehşet içinde izliyor The Wall Street Journal (ABD) | İran İsrail’e füze fırlattı The New York Post (ABD) | Kubbede güvende The New York Times (ABD) | İran füze dalgaları fırlatırken İsrail saldırıya uğradı The Washington Post (ABD) | İran, İsrail’i balistik füzelerle vurdu; Netanyahu karşılık vermeye yemin etti Le Figaro (Fransa) | İsrail İran füzelerinin ateşi altında El Pais (İspanya) | İran İsrail’e 180 füze fırlattı FrankfurterRundschau (Almanya) | Bir sonraki savaş