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Dünya basını, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısını nasıl gördü?

Dünya basını, İran’ın İsrail’e misilleme saldırısını nasıl gördü?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Ekim 2024 - 16:24
İran, İsrail’in Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyona misilleme olarak İsrail’e dün gece yaklaşık 200 balistik füze fırlattı. İran Devrim Muhafızları, saldırının Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Nasrallah ve Nasrallah’ın da öldürüldüğü saldırıda öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın öldürülmesine misilleme olduğunu açıkladı. Dünya gazeteleri, İran’ın saldırılarını manşetlerine taşıdı.
Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 1

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, saldırının “sonuçları olacağını” söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran’ın füze saldırısıyla “hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini” savundu. İran ise İsrail’e yönelik füze saldırısının “BM Şartı’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca” gerçekleştirildiğini belirtti. Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesiyle başlayan ve giderek sertleşen yaklaşık 2 aylık süreçte İran’ın misillemesi bekleniyordu. Dünya gazeteleri, İran’ın saldırılarını manşetlerine taşıdı

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 2

The Daily Telegraph (Britanya) | İran, İsrail’e saldırdı

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 3

The Times (Britanya) | Orta Doğu patlıyor

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 4

The Guardian (Britanya) | İsrail, İran’ın füze saldırısı düzenlemesinin ardından misilleme sözü verdi

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 5

The Financial Times (Britanya) | İran İsrail’e füze saldırısı düzenledi

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 6

The Independent (Britanya) | İsrail işgal ediyor, İran misilleme yapıyor, dünya dehşet içinde izliyor

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 7

The Wall Street Journal (ABD) | İran İsrail’e füze fırlattı

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 8

The New York Post (ABD) | Kubbede güvende

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 9

The New York Times (ABD) | İran füze dalgaları fırlatırken İsrail saldırıya uğradı

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 10

The Washington Post (ABD) | İran, İsrail’i balistik füzelerle vurdu; Netanyahu karşılık vermeye yemin etti

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 11

Le Figaro (Fransa) | İsrail İran füzelerinin ateşi altında

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 12

El Pais (İspanya) | İran İsrail’e 180 füze fırlattı

Dünya basını, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısını nasıl gördü? - Sayfa 13

FrankfurterRundschau (Almanya) | Bir sonraki savaş

 

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